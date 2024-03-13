В Курской области ввели новое оповещение об атаке БПЛА Жителей Курска начнут предупреждать об атаке БПЛА сигналом и СМС

Жителей Курской области начнут предупреждать об атаке беспилотников звуковым сигналом и СМС-уведомлениями, сообщает в Telegram-канале пресс-служба регионального правительства. Также власти будут отправлять push-уведомления и перехватывать телесигнал.

В дневное время, с 06:00 до 23:00, будет включаться звуковая система оповещения населения, круглосуточно приходить СМС и push-уведомления, произойдет перехват телесигнала. В этом случае необходимо соблюдать спокойствие и сохранять бдительность, — говорится в сообщении.

Во время действия режима опасности дополнительные ограничения на территории области вводиться не будут, уточнили в правительстве. Там предупредили, что при обнаружении обломков к ним нельзя приближаться или трогать, так как может произойти детонация.

Ранее в Минобороны России сообщили, что системы ПВО ночью и утром 13 марта нейтрализовали 58 украинских дронов в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях. Больше всего БПЛА пришлось на Воронежскую область, регион пытались атаковать 29 летательных аппаратов.

Перед этим губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что ВСУ открыли огонь по поселку Теткино в Глушковском районе Курской области. В результате один местный житель получил контузию, его доставили в Глушковскую ЦРБ.