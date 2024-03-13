СБУ призналась в атаке на три российских завода Укринформ: СБУ подтвердила причастность к атаке на три российских нефтезавода

Фото: МО Украины

Служба безопасности Украины подтвердила, что стоит за нападениями на три нефтеперерабатывающих завода в России, передает агентство Укринформ. Для этих целей были задействованы дроны.

Сегодня ночью СБУ атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода — не только в Рязани, но и в Кстове (Нижегородская область) и Киришах (Ленинградская область), — сказал источник агентства.

Ранее губернатор Павел Малков сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали нефтезавод в Рязанской области с помощью беспилотного летательного аппарата. Как заявил глава региона, в результате удара БПЛА есть пострадавшие. Кроме того, на самом предприятии началось возгорание.

В экстренных службах уточнили, что территорию рязанского нефтезавода атаковали четыре беспилотника ВСУ. Атака длилась в течение 50 минут — с 06:35 до 07:24.

Тем временем Министерство обороны России сообщило, что системы противовоздушной обороны ночью и утром 13 марта нейтрализовали 58 украинских дронов в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях. Больше всего дронов пришлось на Воронежскую область, регион пытались атаковать 29 летательных аппаратов.