ВС РФ отразили атаки и сорвали ротацию ВСУ: новости СВО на утро 2 октября Последние новости СВО на Украине

Фото: МО РФ

Группировка «Юг» ВС РФ отразила восемь атак штурмовиков ВСУ на Артемовском и Авдеевском направлениях в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили. Российские военные ликвидировали более 300 украинских солдат и уничтожили САУ «Краб», орудие Д-20, два танка, БМП, два ЗРК «Стрела-10», восемь беспилотников. Кроме того, российские ракетные войска ударили по трем складам боеприпасов и живой силе ВСУ в районе Дзержинска.

Артиллеристы ВС РФ сорвали попытку ротации подразделений Вооруженных сил Украины у Синьковки на Купянском направлении, рассказал глава пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. По его словам, в зоне обороны 6-й общевойсковой армии украинские военные пытались сменить подразделения в составе 14-й механизированной бригады на передовых позициях, но российская артиллерия пресекла эту ротацию огнем.

Экипажи штурмовиков Су-25СМ и ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 группировки войск «Центр» ударили по позициям армии Украины на Краснолиманском направлении, заявили в оборонном ведомстве. Там отметили, что при выполнении задач летчикам помогают передовые авианаводчики, которые выдают целеуказания для боевого применения авиационных средств поражения, а также визуально наблюдают за уничтожением цели противника.

Фото: МО РФ

Также стало известно, что эстонский военный погиб в ходе боев у города Лиман. Он был ликвидирован в ночь на субботу, 28 сентября. Танель Криггул с позывным Стингер с прошлого года участвовал в боях на Украине в составе Интернационального легиона.

Кроме того, российские военные взяли в плен две группы украинских солдат под Артемовском, сообщил разведчик ВС РФ. По его словам, все они были мобилизованными. Один из пленных рассказал, что его группу отправили на пустые позиции на переднем крае обороны для наблюдения. При этом командование пообещало, что им помогут БПЛА, однако этого не произошло.

Также ВС России ликвидировали Владимира Ищенко, основателя украинского батальона «Айдар» (организация признана в РФ террористической, ее деятельность запрещена), сообщил военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко. Он заявил, что операцию по ликвидации провели в зоне СВО 30 сентября. Ищенко был известен своим участием в действиях «Айдара», который не раз уличали в военных преступлениях.

В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что посетил базу спецподразделения «Ахмат» и осмотрел трофейную технику стран НАТО, которую бойцы отбили у ВСУ. По его словам, еще недавно западные лидеры хвалили эту технику, а теперь она лежит на свалке благодаря российским солдатам.

Telegram-канал «Старше Эдды» опубликовал видео ракетного удара ВС РФ по Харьковскому бронетанковому заводу. На кадрах показано, как российские снаряды поражают территорию завода. Канал сообщает о меткости ракетчиков, поскольку все снаряды попали в цель.

Появилось в Сети и видео уничтожения наступающих отрядов ВСУ российским спецназом «Осман» у населенного пункта Работино на Запорожском фронте. На кадрах зафиксирована работа расчета противотанкового ракетного комплекса.

Фото: МО РФ

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер выразил мнение, что при утрате контроля над Одессой Украина потеряет выход к Черному морю. Он подчеркнул, что вернуть город власти уже не смогут.

Бойцам разведывательного подразделения мотострелкового соединения 58-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) Вооруженных сил России вручили медали за срыв наступления украинской армии на Запорожском направлении. Герои получили ордена «За заслуги перед Отечеством» и другие награды.

Бывший глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что киевским властям нужно активнее призывать в армию молодежь, чтобы не допустить снижения темпа наступления Вооруженных сил Украины. Также он отметил необходимость больших поставок оружия Киеву для завершения конфликта.

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