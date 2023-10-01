Украине предрекли потерю выхода к Черному морю Экс-разведчик США Риттер: с потерей Одессы Украина лишится выхода к Черному морю

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В случае утраты контроля над Одессой Украина потеряет выход к Черному морю, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Сайруса Янссена. Он подчеркнул, что вернуть город власти уже не смогут.

Как только русские возьмут Одессу, Украина не получит ее обратно. Это означает, что у страны не будет выхода к черноморскому побережью, — сказал Риттер.

Он добавил, что продолжение конфликта может привести к исчезновению Украины как государства. По словам Риттера, Киеву следует согласиться на мир на условиях Москвы. Этим украинские власти сохранят множество жизней и часть территорий.

Накануне экс-разведчик заявил, что Украина может потерять пять регионов — Одессу, Днепропетровск, Харьков, Сумы и Николаев. После этого, по его словам, страну ждет разделение на части, как в случае с послевоенной Германией.

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в свою очередь выразил уверенность, что украинский конфликт закончится на условиях России. При у Киева есть только два варианта: капитулировать или довести дело до уничтожения Украины. Он также отметил, что предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским план по достижению мира не сработает, назвав его пункты несерьезными.