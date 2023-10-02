Российская артиллерия сорвала ротацию ВСУ на Купянском направлении

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российская артиллерия сорвала попытку ротации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Синьковки на Купянском направлении, передает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбинского. По его словам, в зоне обороны 6-й общевойсковой армии украинские военные предприняли попытку провести смену подразделений в составе 14-й механизированной бригады на передовых позициях, но российская артиллерия из мотострелкового соединения пресекла эту ротацию огнем.

Также отмечается, что группировка войск «Запад» нанесла авиационный удар по временным местам дислокации подразделений 43 механизированной бригады в районе Чернищины. Кроме того, артиллерия ликвидировала пункт боепитания ВСУ в районах Песчаного и Новоегоровки.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о неудачной попытке ВСУ вытеснить российские подразделения на рубеже Андреевка — Курдюмовка — Клещеевка. По его словам, украинские военные были частично уничтожены.

Также глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал об успехах ВС РФ на Ореховском и Времевском направлениях специальной военной операции. По его словам, серая зона на Ореховском направлении расширена, ВСУ отброшены на 250–300 метров.