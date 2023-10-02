Эстонский наемник погиб в ходе боев на Украине

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Эстонский наемник погиб в ходе боев около города Лиман, сообщило издание Postimees со ссылкой на информированные источники. По их данным, военный был ликвидирован ночь на субботу, 28 сентября.

Около города Лиман <...> погиб Танель Криггул с позывным Стингер, который с прошлого года воевал на Украине в составе Интернационального легиона. Гибель Криггула подтвердили изданию три источника, которые сами воюют в Интернациональном легионе, — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что российские военные ликвидировали Владимира Ищенко, основателя украинской нацбатальонной группировки «Айдар» (организация признана в РФ террористической, ее деятельность запрещена). Операция по ликвидации Ищенко произошла в зоне СВО 30 сентября. 19 сентября стало известно, что Вооруженные силы Российской Федерации ликвидировали наемника из «Грузинского легиона» ВСУ Закро Шубитидзе, который руководил одной из групп подразделения.

Недавно бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВС России успешно уничтожают западных наемников на Украине. По его словам, российские военные легко находят западных инструкторов или разведчиков в зоне конфликта и ликвидируют их благодаря развитой и мощной военной разведке.