В США рассказали, что Россия массово уничтожает наемников на Украине Экс-аналитик ЦРУ: российские военные уничтожают западных наемников на Украине

Фото: МО РФ

ВС России успешно уничтожают западных наемников на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его словам, российские военные легко находят западных инструкторов или разведчиков в зоне конфликта и ликвидируют их благодаря развитой и мощной военной разведке.

Им удается установить местоположение гостиниц и других пунктов размещений, где находятся эти наемники. <...> Я уверен, что они в значительной степени знают, где находятся многие из этих наемников, в том числе и американские, и они увеличили темпы их уничтожения, — сказал он.

Ранее Telegram-канал «Рыбарь» пришел к выводу, что количество желающих присоединиться к украинской армии иностранцев с начала СВО значительно сократилось. Так, в составе ВСУ осталось всего 1,8 тысячи наемников. Остальные разочаровались ситуацией в Вооруженных силах Украины и уехали. Кроме того, более 5,6 тысячи наемников были ликвидированы в ходе боевых действий. Как следствие, в подразделениях ВСУ остались только радикальные противники России и профессионалы, выполняющие узкоспециализированные задачи.

Военный эксперт Виктор Литовкин отмечал, что больше всех наемников на Украину отправила Польша, до 2,5 тысячи. По его данным, всего в рядах ВСУ воевало около 10 тысяч иностранных бойцов. Литовкин отметил, что также много наемников прибыло из Британии и США.