«Лучший» боец «Грузинского легиона» ликвидирован в зоне СВО: чем известен Военкор Котенок сообщил о ликвидации бойца «Грузинского легиона» Шубитидзе

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Российской Федерации ликвидировали наемника из «Грузинского легиона» ВСУ Закро Шубитидзе, который руководил одной из групп подразделения, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Где ликвидировали бойца «Грузинского легиона»

По данным военкора, Шубитидзе погиб в районе населенного пункта Нескучное в ДНР.

«Закро Шубитидзе — наемник из „Грузинского легиона“ ВСУ. „Сафари на русских“ закончилось утилизацией в районе н.п. Нескучное (ДНР)», — написал Юрий Котенок.

Грузинские СМИ сообщили, что наемник погиб в результате артиллерийского обстрела российских войск. Он участвовал в боевых действиях на направлении возле сел Нескучное и Старомайорское, где Вооруженные силы Украины пытались проводить контрнаступление.

Командир «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили в своих социальных сетях подтвердил ликвидацию Шубитидзе.

«К сожалению, мы потеряли сегодня одного из лучших легионеров», — написал командир наемников, сказав, что встречался с ним последний раз несколько дней назад.

Что известно о «Грузинском легионе»

«Грузинский национальный легион» — неправительственное вооруженное формирование, участвующее в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.

По данным американского аналитического центра Counter Extremism Project, «Грузинскому легиону», который в 2021 году насчитывал не более 30 человек, перед началом СВО удалось привлечь в формирование несколько сотен иностранных граждан с военным опытом.

Командир «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили в интервью Sky News в июне 2022 года заявил, что многие иностранцы, которые сражаются в зоне СВО на стороне Киева, «проходили через национальный легион». Однако в его подразделении остается только один из десяти.

«Грузины составляют наибольшую долю иностранных боевиков в Украине, а британские новобранцы составляют второй по величине контингент», — заявил Мамулашвили.

Он пояснил, что значительная часть иностранных военных приезжает на Украину, чтобы работать инструкторами, а большинство из тех, кто сейчас вступает в международные батальоны, выполняют функции инструкторов.

Что известно о преступлении «Грузинского легиона» в зоне СВО

4 апреля 2022 года в Сети было опубликовано видео. На этих кадрах украинские военные стоят вокруг, предположительно, лежащих пленных российских солдат, у которых были связаны руки. На видео опознали наемников из «Грузинского легиона», которые добили выстрелами раненых.

В конце апреля официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ нанесли удар оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по позициям наемников в здании библиотеки в городе Константиновка на территории ДНР, где находился склад вооружения и пункт их дислокации.

«В результате удара уничтожено до 60 наемников так называемого „Грузинского легиона“, 15 единиц военной техники, расположенной на прилегающей территории. Еще около 20 наемников получили тяжелые ранения», — рассказал Конашенков.

В военном ведомстве России подчеркнули, что обладают информацией по каждому бойцу, причастному к издевательствам и убийствам российских военнослужащих.

«Мы их нашли и покарали», — заключили в ведомстве.

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