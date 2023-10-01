Российские военные ликвидировали основателя украинского нацбата «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Владимира Ищенко, написал в своем Telegram-канале военкор ВГТРК Андрей Руденко. По его словам, Ищенко уничтожили в зоне СВО 30 сентября.

Боевик родом из Киева. Отмечается, что он был уничтожен в зоне СВО еще вчера, 30 сентября. Боевики «Айдара» долгое время зверствовали в Донбассе, безжалостно расправляясь с мирным населением. Армия России положит этому конец!написал Руденко.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВС России успешно уничтожают западных наемников на Украине. По его словам, российские военные легко находят западных инструкторов или разведчиков в зоне конфликта и ликвидируют их благодаря развитой и мощной военной разведке.

19 сентября стало известно, что Вооруженные силы Российской Федерации ликвидировали наемника из «Грузинского легиона» ВСУ Закро Шубитидзе, который руководил одной из групп подразделения. Шубитидзе погиб в районе населенного пункта Нескучное в ДНР.

Грузинские СМИ сообщили, что наемник погиб в результате артиллерийского обстрела российских войск. Он участвовал в боевых действиях на направлении возле сел Нескучное и Старомайорское, где Вооруженные силы Украины пытались проводить контрнаступление.