Российские военные уничтожили основателя украинского «Айдара» Ищенко

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Российские военные ликвидировали основателя украинского нацбата «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Владимира Ищенко, написал в своем Telegram-канале военкор ВГТРК Андрей Руденко. По его словам, Ищенко уничтожили в зоне СВО 30 сентября.

Боевик родом из Киева. Отмечается, что он был уничтожен в зоне СВО еще вчера, 30 сентября. Боевики «Айдара» долгое время зверствовали в Донбассе, безжалостно расправляясь с мирным населением. Армия России положит этому конец! — написал Руденко.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВС России успешно уничтожают западных наемников на Украине. По его словам, российские военные легко находят западных инструкторов или разведчиков в зоне конфликта и ликвидируют их благодаря развитой и мощной военной разведке.

19 сентября стало известно, что Вооруженные силы Российской Федерации ликвидировали наемника из «Грузинского легиона» ВСУ Закро Шубитидзе, который руководил одной из групп подразделения. Шубитидзе погиб в районе населенного пункта Нескучное в ДНР.

Грузинские СМИ сообщили, что наемник погиб в результате артиллерийского обстрела российских войск. Он участвовал в боевых действиях на направлении возле сел Нескучное и Старомайорское, где Вооруженные силы Украины пытались проводить контрнаступление.