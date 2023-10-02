В Великобритании призвали Киев активнее набирать в армию молодежь Экс-глава Минобороны Британии Уоллес: Киеву нужно брать в армию больше молодежи

Фото: Presidential Office of Ukraine/The Presidential Office Ukraine/Global Look Press

Киевским властям нужно активнее призывать в армию молодежь, чтобы не допустить снижения темпа наступления Вооруженных сил Украины, заявил бывший глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес в статье для газеты Telegraph. Также он отметил необходимость больших поставок оружия Киеву для «завершения конфликта».

Средний возраст солдат (ВСУ) на фронте за 40 лет. Я понимаю стремление Зеленского сохранить молодежь для будущего, но факт в том, что любая пауза позволит РФ построить новую армию, — заявил экс-глава Минобороны Великобритании.

По словам Уоллеса, Украине уже пора переоценить масштабы мобилизации страны. Он привел в пример Великобританию в 1939 и 1941 годах.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не рассчитывает на массовую экстрадицию в страну мужчин, которые скрылись от мобилизации за рубежом с помощью фиктивных справок, однако по возвращению их ждут проблемы на родине. Украина будет добиваться вынесения приговоров в отношении граждан, которые дали взятку за фиктивную справку.

Недавно украинским беженцам, находящимся в Ирландии, разослали фальшивые письма с требованием вернуться на родину и служить в ВСУ. Поддельные уведомления, датированные 7 сентября, подписаны Министерством юстиции Ирландии.