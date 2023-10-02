Российские военные отразили восемь атак штурмовиков ВСУ в ДНР

Фото: Минобороны России

Бойцы группировки «Юг» Вооруженных сил РФ отразили восемь атак штурмовиков украинской армии на Артемовском и Авдеевском направлениях в ДНР, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили. Российским военным удалось ликвидировать более 300 солдат ВСУ.

Потери противника составили более 300 военнослужащих, САУ «Краб», орудие Д-20, два танка, БМП, две боевые машины зенитных ракетных комплексов «Стрела-10», станция радиоэлектронной разведки, а также семь автомобилей и восемь беспилотных летательных аппаратов, — рассказал Минесашвили.

Также ракетные войска ударили по трем складам боеприпасов и живой силе Вооруженных сил Украины около Дзержинска. Кроме этого, тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» поразили опорный пункт ВСУ в районе населенного пункта Верхнекаменское в ДНР.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о неудачной попытке ВСУ вытеснить российские подразделения на рубеже Андреевка — Курдюмовка — Клещеевка. По его словам, украинские военные были частично уничтожены.

Также глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал об успехах ВС РФ на Ореховском и Времевском направлениях специальной военной операции. По его словам, серая зона на Ореховском направлении расширена, ВСУ отброшены на 250–300 метров.