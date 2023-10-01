Появилось видео удара ВС РФ по Харьковскому бронетанковому заводу

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Старше Эдды» опубликовал видео ракетного удара ВС РФ по Харьковскому бронетанковому заводу. На кадрах показано, как российские снаряды поражают территорию завода. Канал сообщает о меткости ракетчиков, поскольку все снаряды легли в яблочко.

Минобороны РФ сообщило 17 сентября, что Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по производственным мощностям Харьковского бронетанкового завода. По данным ведомства, на предприятии осуществлялись обслуживание и ремонт техники ВСУ.

Кроме того, на Купянском направлении ударами авиации и артиллерийских подразделений ВС РФ была поражена живая сила и техника на позициях 32-й и 115-й механизированных, а также 25-й и 95-й воздушно-десантных бригад ВСУ. Противник дислоцировался у населенных пунктов Болдыревка, Синьковка, Ивановка и Берестовое. В районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области был уничтожен склад с боеприпасами 47-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли ракетный удар по полевому штабу ВСУ в районе Красноармейска в подконтрольной Киеву западной части ДНР. Объект поразили двумя ракетами «Искандер» в тот момент, когда там проходило совещание руководящего состава украинской армии.