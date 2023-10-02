Российским разведчикам вручили медали за отражение атак ВСУ

Фото: Минобороны России

Бойцам разведывательного подразделения мотострелкового соединения 58-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) Вооруженных сил России вручили медали за срыв наступления украинской армии на Запорожском направлении, сообщили ТАСС в Минобороны РФ. Герои получили ордена «За заслуги перед Отечеством» и другие награды.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством», «За отвагу» и медали Суворова вручены офицерам и солдатам за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач по отражению атак украинских националистов на Запорожском направлении, — говорится в заявлении.

Недавно советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил, что российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ под Андреевкой на южном фланге Артемовска. По его словам, на позицию был сброшен снаряд — в результате прямого попадания произошла детонация боекомплекта.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины предприняли неудачную попытку вытеснить российские подразделения на рубеже Андреевка — Курдюмовка — Клещеевка на Артемовском направлении. Украинские военные были частично уничтожены, выжившие бойцы ВСУ оказались отброшены на исходные позиции.