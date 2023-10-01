Появилось видео уничтожения спецназом «Осман» солдат ВСУ у Работино

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения наступающих отрядов ВСУ российским спецназом «Осман» у населенного пункта Работино на Запорожском фронте. На кадрах зафиксирована работа расчета противотанкового ракетного комплекса.

Военный эксперт Борис Рожин до этого опубликовал видео работы установки тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» группировки российской армии «Центр» на Краснолиманском направлении. На кадрах видно, как ТОС уничтожает позиции ВСУ.

Telegram-канал RT ранее опубликовал видео уничтожения танка и отряда ВСУ из 20 человек. На видео попала точная работа артиллеристов Южной группировки войск возле Клещеевки.

В Минобороны РФ до этого сообщили, что российские военные сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении. По данным ведомства, оперативно-тактическая авиация группировки войск «Запад» нанесла удар по пунктам временной дислокации подразделений 43-й механизированной бригады и 7-го стрелкового батальона противника в районе населенных пунктов Чернещина и Новолюбовка. Общие потери ВСУ составили до роты живой силы, один беспилотный летательный аппарат и два миномета.