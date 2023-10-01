Уничтожение танка и отряда ВСУ у Клещеевки попало на видео

Фото: МО РФ

Telegram-канал RT опубликовал видео уничтожения танка и отряда ВСУ из 20 человек. На видео попала точная работа артиллеристов Южной группировки войск возле Клещеевки.

Военкор Александр Коц 30 сентября рассказал о тяжелых боях у Клещеевки. По его словам, украинская армия атакует линию обороны восточнее населенного пункта, в том время как российские военные перемалывают огромное количество пехоты ВСУ.

В Минобороны РФ до этого сообщили, что российские военные сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении. По данным ведомства, оперативно-тактическая авиация группировки войск «Запад» нанесла удар по пунктам временной дислокации подразделений 43-й механизированной бригады и 7-го стрелкового батальона противника в районе населенных пунктов Чернещина и Новолюбовка. Общие потери ВСУ составили до роты живой силы, один беспилотный летательный аппарат и два миномета.

Также стало известно, что подразделения Вооруженных сил России пресекли попытку украинского десанта высадиться на острове Большой Потемкин в устье Днепра под Херсоном. В огневую ловушку угодили около 12 бойцов противника.