Появилось видео, как российский «Солнцепек» выжигает отряды ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ТОС-1А «Солнцепек»

Военный эксперт Борис Рожин в Telegram опубликовал видео работы установки тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» группировки российской армии «Центр» на Краснолиманском направлении. На кадрах видно, как ТОС уничтожает позиции ВСУ.

Telegram-канал RT ранее опубликовал видео уничтожения танка и отряда ВСУ из 20 человек. На видео попала точная работа артиллеристов Южной группировки войск возле Клещеевки.

Военкор Александр Коц 30 сентября рассказал о тяжелых боях у Клещеевки. По его словам, украинская армия атакует линию обороны восточнее населенного пункта, в то время как российские военные перемалывают огромное количество пехоты ВСУ.

В Минобороны РФ до этого сообщили, что российские военные сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении. По данным ведомства, оперативно-тактическая авиация группировки войск «Запад» нанесла удар по пунктам временной дислокации подразделений 43-й механизированной бригады и 7-го стрелкового батальона противника в районе населенных пунктов Чернещина и Новолюбовка. Общие потери ВСУ составили до роты живой силы, один беспилотный летательный аппарат и два миномета.