https://static.news.ru/photo/fc8eb06e-e1fb-11e9-86f6-fa163e074e61_660.jpg Алексей Куракин Фото: Ludwig Guttenbrunn/hermitagemuseum.org

Останки министра внутренних дел Российской империи князя Алексея Куракина и его жены Натальи Головиной перезахоронены 28 сентября в родовой усадьбе в Свердловском районе Орловской области.

Останки были обнаружены в склепе, пристроенном к фундаменту Преображенской церкви. Вместе с ними нашли части гроба, кованые гвозди, икону с изображением Иисуса. Подготовка к церемонии велась около полутора лет.

Мы отдаём дань уважения известному государственному деятелю, второму министру внутренних дел Российской Империи Алексею Борисовичу Куракину. С его именем связаны важные преобразования в ведомстве, — цитирует ТАСС главу МВД РФ Владимира Колокольцева.

По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, символично, что память князя, являвшегося истинным патриотом, увековечена в одном из исконно русских регионов страны.

Ранее News.ru писал, что президент Молдавии Игорь Додон, посол России Олег Васнецов и посол Белоруссии Сергей Чичук приняли участие в церемонии перезахоронения останков солдат, погибших при освобождении республики во время Великой Отечественной войны. Новое место упокоения нашли 35 воинов-освободителей. Церемония прошла в мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм». Лидер выразил благодарность всем, кто прилагает усилия для сохранения памяти о погибших героях. Он отметил героизм и мужество солдат, павших за освобождение от фашистской оккупации, назвав их национальной гордостью.