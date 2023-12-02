В Киеве захотели «переформатировать» фронт: новости СВО на вечер 2 декабря Экс-главком ВСУ Муженко: армии Украины нужно переходить к обороне

Фото: МО Украины

Вооруженным силам Украины необходимо переключиться на оборонительные действия, настало время «переформатировать» фронт, заявил бывший главнокомандующий украинской армией Виктор Муженко. Он отметил, что руководству ВСУ следует выстроить глубокие эшелонные укрепления и создать резерв. Экс-главком объяснил, что стратегическая оборона должна быть выстроена не только от Купянска до Херсона, но и в Черниговской, Житомирской, Ровненской и Киевской областях, а также в восточной части территорий — от Харькова до Сум.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО в ночь на 2 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Минобороны России сообщило, что потери Вооруженных сил Украины за прошедшую неделю на Южно-Донецком направлении составили свыше 880 человек. Подразделения ВС России поразили шесть боевых бронированных машин, 20 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Группировки подразделения «Восток» отразили три атаки украинской армии.

Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения личного состава, плавсредств и автомобильной техники ВСУ барражирующими боеприпасами «Ланцет» под управлением десантников на правом берегу Днепра в Херсонской области. Также на видео была продемонстрирована ликвидация FPV-дронами живой силы противника в укрытиях и в наблюдательных пунктах в районе Артемовска.

В Верховной раде признали беспомощность Украины без поддержки США

ВСУ не могут противостоять ВС России без помощи США, заявила депутат Верховной рады Роксолана Пидласа. Так она прокомментировала слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что администрации Соединенных Штатов Америки будет крайне трудно обеспечить необходимую Украине военную поддержку без одобрения Конгрессом США дополнительных ассигнований.

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт сравнила Украину с бездонной бочкой, которой Германия передала €24 млрд из налоговых средств на оружие и выплаты в бюджет. Она отметила, что ФРГ стала вторым крупнейшим поставщиком вооружений Украине в то время, когда даже США начали постепенно отстраняться от этой страны.

На Украине продолжают греметь взрывы

Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер заявил о взрыве на одном из инфраструктурных объектов города. По его словам, после попадания снаряда вспыхнул пожар, который был позднее ликвидирован. В ночь на 2 декабря средства противовоздушной обороны нейтрализовали 10 снарядов, добавил он.

В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги. О пострадавших и разрушениях информация не поступала.

Вооруженные силы России за неделю нанесли 27 ударов высокоточным оружием и БПЛА по аэродромной инфраструктуре ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ. Также атаке подверглись места хранения артиллерийских боевых припасов и военной техники.

Фото: ДСНС Украины

Экс-глава ЦРУ раскрыл козырь ВС России

Россия правильно построила оборону в зоне боевых действий, заявил бывший глава ЦРУ генерал-майор Дэвид Петреус. По его словам, украинская армия не достигла своих целей во время контрнаступления из-за задержки с получением оружия от Запада.

Российский военнослужащий с позывным Хасан сбил 42 украинских беспилотника за шесть месяцев службы в ЛНР. На вооружении у солдата было лишь одно противодроновое ружье. В настоящий момент он уволен с военной службы в связи с достижением предельного возраста.

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал видео боя между российскими военнослужащими и солдатами Вооруженных сил Украины в лесополосе возле села Крынки в Херсонской области. Кадры были сняты одним из бойцов ВС России. Перестрелка закончилась бегством военных ВСУ.

ВС России «выкуривают» ВСУ из Марьинки

Военный корреспондент Александр Сладков опроверг сообщения о том, что ВС России полностью взяли под контроль Марьинку в ДНР. По его словам, российской армии осталось преодолеть еще один километр.

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