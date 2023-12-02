ВСУ признали неисчерпаемые ресурсы ВС РФ: новости СВО на утро 2 декабря Журналистка Кимер: солдаты ВСУ заявили о неисчерпаемых ресурсах армии России

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Солдаты украинской армии пали духом из-за того, что им нечем воевать с Россией, заявила корреспондент радио DR Матильда Кимер. По словам журналистки, больше всего военных угнетает, что запасы русских кажутся неисчерпаемыми.

В прошлом году украинские солдаты демонстрировали менее пессимистичный настрой, отметила Кимер. Однако теперь боевые действия зашли в тупик, а перспективы прогресса со стороны ВСУ невелики, поэтому военнослужащие почти не видят благополучных перспектив, резюмировала корреспондент.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 1 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Киев предостерегли от атаки на Крым

В случае атаки на Крым ВСУ встретили бы мощное сопротивление, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков. По словам экс-разведчика, на защиту полуострова встали бы миллионы партизан.

Так он отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что наступление на Крым могло бы оказаться проще, чем на Донбасс. По словам украинского лидера, эта задача будет сложной лишь в том случае, если население не захочет установления киевской власти.

Зачем Байдену Зеленский для победы на выборах

Президент США Джо Байден должен убедить украинского лидера Владимира Зеленского заключить перемирие с Россией, чтобы иметь шанс на переизбрание, заявил научный сотрудник Словацкой академии наук Петр Сойка. По словам аналитика, такой маневр позволил бы ему обойти серьезного конкурента — экс-главу Штатов Дональда Трампа.

Сойка отметил, что Байден оказался в сложной ситуации: ему будет трудно переубедить Зеленского, который наотрез отказывается от переговоров с РФ. А тем временем прекращение военных действий на Украине может стать «решающим фактором» в политической судьбе действующего президента США, рейтинг которого после эскалации конфликта на Ближнем Востоке резко упал.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Владимир Зеленский

США не смогли купить победу

Конфликт на Украине показал США, что нельзя победить только благодаря современным военным технологиям, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По словам аналитика, Вашингтон всегда исходил из того, что достаточно потратить крупную сумму на вооружения — и победа в кармане, однако этот подход является ошибочным.

Вашингтон об украинских атаках на Россию

США не поощряют атаки ВСУ на территории, которые Вашингтон считает российскими, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, эту позицию власти Штатов озвучили «весьма четко».

НАТО наращивает силы близ границ РФ

НАТО осуществляет наращивание объединенных вооруженных сил Альянса вблизи границ России, развертывание дополнительных средств ПВО и ударных вооружений, сообщила пресс-службы Минобороны РФ. Там отметили, что также активно увеличивается потенциал тактических ядерных сил Блока.

Кроме того, США намерены до конца 2025 года заменить 200 устаревших ядерных авиабомб свободного падения, находящихся в Европе и Турции, на новую высокоточную версию. В связи с этим численность ВС России увеличили на 170 тысяч человек, до 1 миллиона 320 тысяч военнослужащих, подчеркнули в военном ведомстве.

Работа ВС России на Купянском и Донецком направлениях

Группировка российских войск «Запад» улучшила положение по переднему краю на Купянском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. При этом, по его словам, потери ВСУ оказались сопоставимыми с размерами роты.

Фото: МО Украины

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 ВКС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении, сообщила пресс-служба Минобороны России. Там отметили, что также была ликвидирована бронированная техника противника.

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