ВКС РФ уничтожили опорные пункты и технику ВСУ на Донецком направлении

Фото: Минобороны РФ

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 ВКС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении, сообщила пресс-служба Минобороны России. Там отметили, что также была ликвидирована бронированная техника противника.

В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ, — отметили представители ведомства.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы России по время контратаки заняли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Старомайорское на Времевском направлении. По его словам, некоторые опорные пункты были взяты с документами, которые противник не успел уничтожить. Также Рогов отметил улучшение ситуации в данном направлении для российских сил.

До этого разведгруппа Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ ликвидировала формирование ВСУ, бойцы которого предприняли попытку удержать опорный пункт в районе Вербового и Работино в Запорожской области, рассказали в Минобороны РФ. В результате российские военные сумели сами закрепиться на позиции противника.