Разведчики ВДВ ликвидировали бойцов ВСУ, державших позиции у Работино

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Разведгруппа Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ ликвидировала формирование Вооруженных сил Украины, бойцы которого предприняли попытку удержать опорный пункт в районе Вербового и Работино в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ. В результате российские военные сумели сами закрепиться на позиции противника.

В ходе ведения активной обороны в районе н. п. Вербовое и Работино в Запорожской области разведподразделения Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили украинские формирования, которые попытались удержаться в опорном пункте после неудачной попытки атаковать наши позиции, — говорится в сообщении Минобороны.

Там уточняется, что после нанесения огневого поражения ствольной артиллерией десантники приблизились к опорному пункту украинских военных и с нескольких направлений атаковали противника, после чего произвели зачистку занятого пункта. В качестве трофеев россияне заполучили стрелковое оружие и боеприпасы западного производства.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с Днем военного разведчика. Он отметил, что личный состав военной разведки России успешно решает поставленные задачи и эффективно действует в ходе специальной военной операции на Украине. В тексте также говорится, что эта служба имеет славную историю и успешно следует легендарным традициям предшественников. Шойгу пожелал разведчикам крепкого здоровья, благополучия и новых свершений.