Российские силы заняли несколько опорных пунктов ВСУ у Старомайорского Рогов: во время контратаки ВС РФ заняли позиции ВСУ у Старомайорского

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России по время контратаки заняли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Старомайорское на Времевском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, некоторые опорные пункты были взяты с документами, которые противник не успел уничтожить, передает ТАСС. Также он отметил улучшение ситуации в данном направлении для российских сил. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Были атаки противника в районе Старомайорского, наши контратаковали западнее этого населенного пункта, выбили боевиков ВСУ с занятых ими ранее позиций, захватили технику и документы. Несколько опорников взяли с документами, которые противник даже не успел уничтожить, — пояснил Рогов.

Накануне Рогов рассказал, что российские военные уничтожили четыре танка Leopard на Ореховском направлении. По его словам, на этом участке фронта было задействовано около 10 единиц техники украинской армии, по ним нанесли удар дронами и тяжелой огнеметной системой «Солнцепек».

По словам военного эксперта, капитана I ранга Василия Дандыкина, танки Leopard российские силы стали уничтожать в зоне СВО чаще. Он связывает это с тем, что украинские военные начали активнее их использовать на фронте.