«Еще тяжелее»: в СБУ рассказали, почему Киеву нельзя наступать на Крым Полковник СБУ Стариков: атака на Крым приведет к партизанской войне

Фото: МО Украины

В случае атаки на Крым ВСУ встретили бы мощное сопротивление, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью Youtube-каналу «ДА ЭТО ТАК». По словам экс-разведчика, на защиту полуострова встали бы миллионы партизан.

С Крымом будет еще тяжелее. Если, например, произойдет деоккупация, мы получим миллион враждебно настроенных, сразу говорю — враждебно настроенных. А это приведет к партизанской войне, — резюмировал разведчик.

Так он отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что наступление на Крым могло бы оказаться проще, чем на Донбасс. По словам украинского лидера, эта задача будет сложной лишь в том случае, если население не захочет установления киевской власти.

Ранее директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что Вооруженные силы Украины не смогли бы захватить Крым даже по приказу властей. Аналитик пояснил, что у Киева нет инструментов, с помощью которых было бы возможно взять полуостров под свой контроль. По мнению политолога, военное руководство может мобилизовать еще больше людей, однако это не приведет к успеху, а если украинские политики просто скажут военным: «Идите на Крым», то главком ВСУ Валерий Залужный ответит: «Нечем».