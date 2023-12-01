«Возьмут и уничтожат»: на Украине усомнились в шансах ВСУ захватить Крым Политолог Карасев: ВСУ не станут наступать на Крым даже по приказу политиков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины не смогут захватить Крым даже по приказу властей, заявил директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью Youtube-каналу Politeka. Он считает, что у Киева нет инструментов, с помощью которых было бы возможно взять полуостров под свой контроль. По словам политолога, военное руководство может мобилизовать еще больше людей, однако это не приведет к успеху. Карасев отметил, что если украинские политики скажут военным «идите на Крым», то главком ВСУ Валерий Залужный ответит — «нечем».

Если некем — можно набрать, но нечем. Что толку — он (Залужный. — NEWS.ru) наберет молодых людей, а чем они будут воевать? Их просто возьмут и уничтожат, — сказал он.

Ранее бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил в интервью газете Berliner Zeitung, что Крым является частью российской истории. Он отметил несостоятельность Европы в рамках ее возможностей по урегулированию конфликта на Украине и подчеркнул, что европейские государства имели хорошие возможности, чтобы поспособствовать достижению мирных договоренностей в марте 2022 года.

Бывший американский дипломат Час Фриман заявлял, что Украина может потерять еще больше территорий. Он выразил сомнение в том, что Киеву удастся захватить Крым и другие территории, вошедшие в состав России. Дипломат считает, что на кону стоит само существование Украины.