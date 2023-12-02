«Шанс на второй срок»: в США заявили о сложном выборе Байдена по Украине Сойка: Байдена могут переизбрать, если он добьется перемирия между Украиной и РФ

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Президент США Джо Байден должен убедить украинского лидера Владимира Зеленского заключить перемирие с Россией, чтобы иметь шанс на переизбрание, заявил научный сотрудник Словацкой академии наук Петр Сойка в статье для гонконгского издания South China Morning Post. По словам аналитика, такой маневр позволил бы ему обойти серьезного конкурента — экс-главу Штатов Дональда Трампа.

Если Байден добьется перемирия между Украиной и Россией, он лишит Трампа повода для нападок и заметно улучшит свой имидж, повышая шансы на второй срок <...>. В результате перед Байденом стоит важная задача убедить Зеленского инициировать переговоры с Путиным, — отметил эксперт.

Сойка отметил, что Байден оказался в сложной ситуации: ему будет трудно переубедить Зеленского, который наотрез отказывается от переговоров с РФ. А тем временем прекращение военных действий на Украине может стать «решающим фактором» в политической судьбе действующего президента США, рейтинг которого после эскалации конфликта на Ближнем Востоке резко упал.

Ранее аналитики сообщили, что поддержка Израиля может привести к поражению президента США Джо Байдена на предстоящих выборах и стоить ему дальнейшей политической карьеры. По мнению экспертов, американскому лидеру не следует делать заведомо проигрышную ставку на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, дни которого на посту главы правительства сочтены.