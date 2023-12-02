«Люди задаются вопросом»: журналистка ужаснулась словам солдат ВСУ о РФ Журналистка Кимер: солдаты ВСУ заявили о неисчерпаемых ресурсах армии России

Фото: МО Украины

Солдаты украинской армии пали духом из-за того, что им нечем воевать с Россией, заявила корреспондент радио DR на Украине Матильда Кимер. По словам журналистки, больше всего военных угнетает, что запасы русских кажутся неисчерпаемыми.

Украинцы на поле боя более всего угнетены впечатлением, что ресурсы русских неисчерпаемы. А склады ВСУ наполовину пусты, и им нечем стрелять. Вот люди и задаются вопросом, как им продолжать борьбу, если нечем воевать, — рассказала Кимер.

По ее словам, в прошлом году украинские солдаты демонстрировали менее пессимистичный настрой. Однако теперь боевые действия зашли в тупик, а перспективы прогресса со стороны ВСУ невелики, поэтому военнослужащие почти не видят благополучных перспектив, резюмировала корреспондент.

Ранее сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил, что украинские солдаты могут остановить военные действия и вернуться живыми домой, если начнут сдаваться российской армии. Политик добавил, что украинцам пора прекратить погибать зря.

Попавший в плен грузинский снайпер Георгий Чубетидзе до этого сообщил, что поток наемников во «второй иностранный легион» ВСУ заметно снизился. По его словам, по сравнению с прошлым годом и началом нынешнего пополняться новыми людьми легион стал гораздо реже.