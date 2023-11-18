Рогозин рассказал, как солдатам ВСУ остановить конфликт на Украине Рогозин призвал солдат ВСУ сдаться и остановить конфликт

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Дмитрий Рогозин

Украинские солдаты могут остановить военные действия и вернуться живыми домой, если начнут сдаваться российской армии, сообщил в Telegram-канале сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. Он добавил, что украинцам следует прекратить погибать зря.

Единственный шанс у противника остановить конфликт — это сдаться нам. Это гарантия выжить и вернуться к семье. Это я вам официально как сенатор России заявляю, — написал Рогозин.

Попавший в плен грузинский снайпер Георгий Чубетидзе ранее сообщил, что поток наемников во «второй иностранный легион» ВСУ заметно снизился. По его словам, по сравнению с прошлым годом и началом нынешнего пополняться новыми людьми легион стал гораздо реже.

Чубетидзе добавил, что служил во «втором интернациональном легионе обороны Украины» в звании младшего сержанта. В плен к российским военнослужащим он попал, когда вместе с сослуживцем направлялся на позицию для стрельбы, но ошибся дорогой.

Ранее Чубетидзе рассказал, что командование ВСУ сформировало две роты в рамках «интернационального легиона» — «Чарли» и «Альфа». В первый зачисляются наемники, прибывающие из западных стран, во второй — выходцы из ближнего зарубежья. Пленный также сообщил, что впервые попал в ВСУ в 2016 году и до 2019-го служил во взводе снабжения. В 2022 году украинская полиция задержала его за драку на улице, после чего он провел десять месяцев в СИЗО, где и был завербован в «интернациональный легион».