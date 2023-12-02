«Мы выиграем»: в США сделали неожиданное заявление по Украине Макгрегор: конфликт на Украине показал США, что не все решают технологии

Фото: МО Украины

Конфликт на Украине показал США, что нельзя победить только благодаря современным военным технологиям, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Twitter (Х). По словам аналитика, Вашингтон всегда исходил из того, что достаточно потратить крупную сумму на вооружения — и победа в кармане, однако этот подход является ошибочным.

Америка всегда сосредотачивалась на технологиях. У нас есть мнение, что, если мы просто потратим достаточно денег и купим правильное оборудование, мы выиграем. Мы думаем, что «технологии решают все проблемы». Это не так, и мы убеждаемся в этом на Украине, — отметил эксперт.

Ранее Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может попытаться покинуть страну после провалов ВСУ. По словам военного, Вашингтон не хочет признавать свою неправоту в отношении ситуации на Украине и пытается переложить ответственность на Киев, в результате чего политику придется спасаться бегством.

Военный корреспондент Александр Коц до этого написал, что Зеленский не собирается отказываться от власти добровольно. Таким образом он прокомментировал заявление Верховной рады о том, что там считают невозможным проведение в стране ни парламентских, ни президентских выборов до отмены военного положения, добавив, что Западу это не понравится.