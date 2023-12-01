В США заговорили о неожиданном плане Зеленского Макгрегор: Зеленский может попытаться сбежать из страны из-за провала ВСУ

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский может попытаться сбежать из страны после провалов ВСУ, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive. По словам военного, Вашингтон не хочет признавать свою неправоту в отношении ситуации на Украине и пытается переложить ответственность на Киев.

В конце концов, я думаю, Зеленский сядет на самолет и улетит куда-нибудь. Если ему удастся выжить, — предположил Макгрегор.

Военный корреспондент Александр Коц до этого написал, что Зеленский не собирается отказываться от власти добровольно. Таким образом он прокомментировал заявление Верховной рады о том, что там считают невозможным проведение в стране ни парламентских, ни президентских выборов до отмены военного положения, добавив, что Западу это не понравится.

Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Киев должен решить пять основных проблем, чтобы принять решение о проведении президентских выборов. Он признался, что обращался к парламентариям других стран за советом, как организовать голосование во время военного конфликта. По его словам, обмен опытом с другими государствами по этому вопросу уже идет.