Российские военные улучшили положение на Купянском направлении

Фото: Минобороны РФ

Группировка российских войск «Запад» улучшила положение по переднему краю на Купянском направлении, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. При этом, по его словам, потери ВСУ оказались сопоставимыми с размерами роты.

Подразделения группировки войск «Запад» в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, — отметил Зыбинский.

Ранее российские военные сорвали три попытки ротации подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженный сил Украины (ВСУ) в районе Новомихайловки в ДНР. По словам начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова, россияне также поразили пункты временной дислокации украинцев и нанесли им значительные потери, которые составили до 100 бойцов, две бронированные машины и три автомобиля.

До этого бойцы ВС РФ атаковали позиции ВСУ на Южно-Донецком направлении в зоне СВО, ликвидировав пять минометных расчетов. По словам Олега Чехова, противник, в частности, потерял кочующий миномет на базе автомобиля Humvee производства США. ВС РФ также пресекли две попытки ротации подразделений украинской армии в районах Приютного и Новомихайловки.