Российские военные трижды сорвали планы украинской армии в ДНР МО: российские войска сорвали три попытки ротации ВСУ в районе Новомихайловки

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные сорвали три попытки ротации подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженный сил Украины (ВСУ) в районе Новомихайловки в ДНР, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. Также россияне поразили пункты временной дислокации украинцев и нанесли им значительные потери.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжают выполнять боевые задачи на южнодонецком направлении. В входе активной обороны мотострелковые подразделения группировки при поддержке огня артиллерии сорвали три попытки ротации подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки, — рассказал Чехов.

Он также добавил, что артиллерия группировки ударила по пунктам временной дислокации 72-й механизированной бригады и 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районах Константиновки и Новоукраинки. Потери украинцев составили до 100 бойцов, две бронированные машины и три автомобиля.

Ранее российские военные атаковали позиции Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении в зоне СВО, ликвидировав пять минометных расчетов. По словам Олега Чехова, противник, в частности, потерял кочующий миномет на базе автомобиля Humvee производства США. ВС РФ также пресекли две попытки ротации подразделений украинской армии в районах Приютного и Новомихайловки.

Также российские военнослужащие сорвали три попытки ротации подразделений Вооруженных сил Украины в районе Угледара и северо-западнее Приютного. По его словам, в результате были уничтожены автомобильная техника и живая сила противника.