ВС России уничтожили пять минометов ВСУ на Южно-Донецком направлении

Фото: МО РФ

Российские военные атаковали позиции ВСУ на Южно-Донецком направлении, уничтожив пять минометных расчетов, заявил глава пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, передает РИА Новости. В результате контрбатарейной борьбы противник потерял минометы, включая кочующий миномет на базе американского автомобиля Humvee. Также были пресечены две попытки ротации подразделений ВСУ в районах Новомихайловки и Приютного.

Чехов отметил, что российская авиация и артиллерия атаковали места сосредоточения подразделений ВСУ в нескольких районах Донецкой Народной Республики. Были нанесены удары по местам концентрации нескольких подразделений, включая десантно-штурмовые и механизированные бригады территориальной обороны ВСУ.

По словам представителя Минобороны, результаты атак включают ликвидацию автономной артиллерийской установки Krab и буксируемой гаубицы FH70. В последние сутки ВСУ, по его данным, потеряли около 70 человек, а также станцию радиоэлектронной борьбы и две боевые бронированные машины.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили об уничтожении британской гаубицы FH70 на том же направлении специальной военной операции. Кроме того, была поражена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства. В ведомстве отметили, что российские военные нанесли удар по двум подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка и Угледар. В общей сложности были ликвидированы 70 военнослужащих украинской армии.