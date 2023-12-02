«Надрали дупу»: Коц показал видео с бегущими с поля боя бойцами ВСУ Военкор Коц показал видео с бегущими с поля боя бойцами ВСУ

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал в своем Telegram-канал видео боя между российскими военнослужащими и солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесополосе возле села Крынки в Херсонской области. Кадры были сняты одним из бойцов ВС РФ. Продолжительная перестрелка закончилась бегством ВСУ.

Высадившиеся на левом берегу (Днепра. — прим. NEWS.ru) всушники попытались продвинуться по хвойному лесу, чтобы выбить нас с наших позиций и закрепиться на них, но что-то пошло не так, — написал репортер.

Коц добавил, что в итоге украинским военным «надрали дупу». По его словам, кадры боя снимал командир.

Накануне напротив села Крынки — на правом берегу Днепра — российские военнослужащие сбили украинский десантный вертолет Ми-8. На опубликованных кадрах видно, как горит рухнувшая боевая машина. Она упала во двор одного из жилых домов. Сообщалось, что ВСУ постоянно используют вертолеты в данном районе, ведя огонь неуправляемыми ракетами.

Ранее появились кадры уничтожения замаскированного опорного пункта ВСУ на Купянском направлении. На кадрах расчет 100-мм противотанковой пушки «Рапира» заряжает боевую установку и наносит точный удар по противнику.

Кроме того, российские десантники успешно атаковали ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет». В Минобороны отметили, что в ходе операции были уничтожены все цели, включая значительное количество солдат, несколько моторных лодок, грузовой автомобиль, а также другие материальные средства противника.