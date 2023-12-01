ВС РФ в Херсонской области сбили украинский десантный вертолет Ми-8 «РВ»: группировка «Днепр» в Херсонской области сбила десантный вертолет ВСУ Ми-8

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» показал кадры, на которых в Херсонской области полыхает украинский десантный вертолет Ми-8. По данным канала, бойцы группировки «Днепр» сбили его в селе Тягинка, расположенного на правом берегу Днепра, через реку напротив села Крынки, где продолжаются тяжелые бои.

Десантный Ми-8 ВСУ сбит бойцами группировки «Днепр» и рухнул в н.п. Тягинка Херсонской области во двор одного из домов. Тягинка на правом берегу Днепра как раз напротив Крынок (в 6-ти км), где идут тяжелые бои, — отмечается в сообщении.

Канал отмечает, что вертолет рухнул во двор одного из жилых домов. Авторы канала указали на то, что противник постоянно использует вертолеты в данном районе, ведя огонь неуправляемыми ракетами.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские вертолеты вечером 22 ноября нанесли удар по подразделениям ВСУ в районе населенного пункта Крынки в Херсонской области. По его словам, отряды противника, засевшие в нескольких домах, были ликвидированы боевыми вертолетами Ми-28Н «Ночной охотник». Рогов добавил, что ходе операции российские вертолеты использовали управляемые ракеты.