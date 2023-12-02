Артиллеристы уничтожили замаскированный опорник ВСУ в зоне СВО

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения замаскированного опорного пункта ВСУ на Купянском направлении. На кадрах расчет 100-мм противотанковой пушки «Рапира» заряжает боевую установку и наносит точный удар по противнику.

Расчет 100-мм противотанковой пушки «Рапира», координируемый операторами БПЛА группировки войск «Запад», точной серией выстрелов уничтожил опорный пункт боевиков, — указано в сообщении.

До этого российские десантники успешно атаковали ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет». В Минобороны отметили, что в ходе операции были уничтожены все цели, включая значительное количество солдат, несколько моторных лодок, грузовой автомобиль, а также другие материальные средства противника.

Ранее российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил украинский штурмовой самолет Су-25 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. По словам эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, это уже далеко не первый самолет, пораженный «Ланцетом», и эффективность этих БПЛА, используемых российскими военными, продолжает расти. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.