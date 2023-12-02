На Украине призвали «переформатировать» фронт Экс-главком ВСУ Муженко: армии Украины нужно переходить к обороне

Фото: МО Украины

Вооруженным силам Украины необходимо переключиться на оборонительные действия, заявил бывший главнокомандующий армией Виктор Муженко. По его словам, которые приводит «Украинская служба Би-би-си», настало время «переформатировать» фронт.

Нужно идти и переформатировать фронт, — подчеркнул Муженко.

Бывший главком отметил, что действующему руководству ВСУ следует выстроить глубокие эшелонные укрепления и создать резерв. Муженко объяснил, что акцент на стратегической обороне должен касаться не только направлений от Купянска до Херсона, но и Черниговской, Житомирской, Ровенской и Киевской области, а также восточной части территорий — от Харькова до Сум.

До этого бывший советник украинского министра обороны Юрий Бутусов заявил, что власти Украины должны учиться возводить линии обороны у российских военнослужащих. Так он прокомментировал прикрепленное к своему посту видео, на котором боец ВС РФ показывает подземные сооружения, оборудованные всем необходимым.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что потери Вооруженных сил Украины за прошедшую неделю на Южно-Донецком направлении составили свыше 880 человек. Кроме того, подразделения ВС России поразили шесть боевых бронированных машин, 20 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Группировки подразделения «Восток» отразили три атаки украинской армии.