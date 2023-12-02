В Киеве Зеленскому посоветовали, у кого учиться строить линии обороны Экс-советник главы ВСУ посоветовал Зеленскому учиться строить линии обороны у РФ

Фото: МО РФ

Власти Украины должны учиться возводить линии обороны у российских военнослужащих, написал бывший советник украинского министра обороны Юрий Бутусов на своей странице в соцсети Twitter (Х). Так он высказался о прикрепленном к своему посту видео, на котором боец ВС РФ показывает подземные сооружения, оборудованные всем необходимым.

Президент Зеленский, премьер Шмыгаль, главнокомандующий Залужный и наш Генштаб должны посмотреть такие видео и поучиться у россиян, как нужно организовывать и строить фортификационные укрепленные районы обороны, — пояснил Бутусов.

Накануне в военном руководстве Украины произошли кадровые назначения: Виталий Половенко стал заместителем министра обороны. Кроме того, Юрий Мироненко занял пост руководителя Государственной службы специальной связи и защиты информации.

В ноябре президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-майора Анатолия Казмирчука новым командующим Медицинскими силами ВСУ. Он сменил на этом посту Татьяну Остащенко. По словам Зеленского, новый руководитель должен будет достичь «принципиально нового уровня медицинского обеспечения украинских воинов».

В конце августа президент Украины назначил новым замглавы Службы безопасности страны Александра Поклада по кличке Душитель, который ранее был главным контрразведчиком СБУ. Под его руководством были сформированы так называемые эскадроны смерти, занимавшиеся внутренними «зачистками» и заказными убийствами на территории Украины.