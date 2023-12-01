Новый замминистра обороны назначен на Украине Виталий Половенко получил должность замминистра обороны Украины

Фото: МО Украины

Виталий Половенко

Правительство Украины назначило Виталия Половенко на должность заместителя министра обороны, сообщил в своем Telegram-канале представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. Он также сообщил о ряде других назначений, в рамках одного из которых Юрий Мироненко стал новым руководителем Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Половенко Виталий Михайлович назначен заместителем министра обороны Украины, — написал он.

В ноябре президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-майора Анатолия Казмирчука новым командующим Медицинскими силами ВСУ. Он сменил на этом посту Татьяну Остащенко. По словам Зеленского, новый руководитель должен будет достичь «принципиально нового уровня медицинского обеспечения украинских воинов».

В конце августа президент Украины назначил новым замглавы Службы безопасности страны Александра Поклада по кличке Душитель, который ранее был главным контрразведчиком СБУ. Под его руководством были сформированы так называемые эскадроны смерти, занимавшиеся внутренними «зачистками» и заказными убийствами на территории Украины.

Бывший советник главы офиса президента страны Алексей Арестович утверждал, что Зеленский и военные вступили в конфликт. По его словам, причиной раздора стал провал контрнаступления. Политик отметил, что поддерживает мнение Валерия Залужного, согласно которому украинский конфликт зашел в тупик.