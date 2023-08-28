По кличке Душитель: Зеленский назначил рэкетира Поклада новым замглавы СБУ

Фото: Стрингер/РИА Новости

Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым замглавы Службы безопасности страны Александра Поклада по кличке Душитель. Соответствующий указ появился на официальном сайте главы украинского государства. Что о нем известно?

Какие кадровые перестановки случились в СБУ

Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в Службе безопасности Украины (СБУ). Он назначил новых замглавы СБУ и руководителя регионального управления. Соответствующие указы опубликованы на сайте украинского лидера.

Так, начальника департамента контрразведки СБУ Александра Поклада сняли с должности и назначили заместителем председателя ведомства, а Александр Пелин занял пост начальника управления Службы безопасности Украины в части Запорожской области, которая подконтрольна ВСУ.

Чем известен Александр Душитель Поклад

По данным Telegram-канала Readovka, Александр Поклад по кличке Душитель раньше был главным контрразведчиком СБУ. Под его руководством были сформированы так называемые «эскадроны смерти», занимавшиеся внутренними «зачистками» и заказными убийствами на территории Украины, пишут авторы публикации. Также Поклад, по их информации, под заказ фабриковал уголовные дела, самое известное из которых — против экс-участницы украинского нацбатальона «Айдар» Надежды Савченко.

Авторы канала утверждают, что Душитель прославился в 1996 году, когда работал в преступных группах и занимался рэкетом. По данным журналистов, группировка, в которой состоял Поклад, «обеспечивала безопасность» рынкам и нефтебазам в Кременчуге. Спустя время Душителя осудили за вымогательство и посадили на семь лет.

Кто еще занимал должности в СБУ

В мае этого года Владимир Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области Тараса Цюцюру. Вместо него был назначен Сергей Наумюк.

Ранее бывший глава СБУ Иван Баканов оказался следствием в связи с провалом работы спецслужбы в период, предшествовавший российской специальной военной операции, и на ее начальном этапе. В действиях экс-главы СБУ, уволенного 17 июля 2022 года, усмотрели «преступную халатность».

«Уволенный в июле прошлого года с должности главы СБУ Иван Баканов сейчас находится под следствием... В офисе президента ужаснулись от того, как руководил Баканов. По многим направлениям — полный провал», — рассказывали источники.

Зеленский уточнял, что к моменту отстранения Баканова от должности было зарегистрировано 651 уголовное производство относительно государственной измены и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования и других правоохранительных органов. По его словам, соответствующим лицам было сообщено о подозрении в 198 уголовных делах.

В феврале этого года, после отстранения Баканова, Верховная рада приняла решение о назначении и. о. руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка главой спецслужбы.

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