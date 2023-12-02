В бундестаге сравнили Украину с бездонной бочкой Депутат бундестага Вагенкнехт: Украина все больше походит на бездонную бочку

Фото: IMAGO/Christian Ditsch/Global Look Press

Сара Вагенкнехт

Украина все больше походит на бездонную бочку, которой Германия передала €24 млрд из налоговых средств на оружие и выплаты в бюджет, заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт на YouTube-канале. Она отметила, что ФРГ стала вторым крупнейшим поставщиком вооружений Украине в то время, когда даже США начали постепенно отстраняться от этой страны.

Как раз Украина все больше походит на бездонную бочку. В то время как США постепенно отстраняются, а некоторые европейские страны, например Словакия, вообще отказываются разбазаривать налоговые средства на отправку оружия для этих бессмысленных боевых действий, мы стали вторым по величине поставщиком вооружения на Украину, — заявила Вагенкнехт.

Кроме прямой помощи от Германии, Украина также получила €85 млрд от Евросоюза, четверть бюджета которого финансируется за счет немецких налогоплательщиков, добавила депутат. Больше всего ее огорчает тот факт, что все это происходит в стране, где идут дискуссии о невозможности выделить €2 млрд на помощь детям.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Германия соглашается финансировать Украину из-за отсутствия суверенитета. Кроме того, некоторые иностранные руководители не имеют «достаточно профессиональной подготовки для принятия качественных решений», добавил глава государства.