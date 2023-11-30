Путин заявил об отсутствии суверенитета у Германии Путин: ФРГ согласна финансировать Украину из-за отсутствия своего суверенитета

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

Граждане ФРГ согласились с выплатами правительства на вооружение Украины, поскольку у Германии нет суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых, слова главы государства приводит РИА Новости. Он также рассказал, как страны Запада пытаются решить проблему конкурентоспособности.

Польша взяла и закрыла газопровод "Ямал — Европа", который идет в Германию. Украина взяла и закрыла одну из систем — одна работает до сих пор, другую закрыли. Из Европы — из той же Германии — деньги получают в том числе на вооружение, пенсии, социальные выплаты и зарплаты. А нужный им газ из России перекрыли. А немцы все это глотают, потому что у них нет — чего? — суверенитета, - указал российский лидер.

Он также отметил, что страны Запада пытаются решить проблему конкурентоспособности с помощью административных манипуляций и трансграничного налога. При этом они ограничивают возможности сотрудничества с РФ, лишая себя дешевых энергоносителей и таким образом перекрывая источник получения данных налогов. Кроме того, по мнению Путина, ряд иностранных руководителей не имеют "достаточно профессиональной подготовки для принятия качественных решений".

Также Путин в ходе общения с молодыми учеными заявил, что статус России как уникальной цивилизации имеет научное обоснование. По словам руководителя, этот тезис подтвержден геномными исследованиями.