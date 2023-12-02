ВС России за неделю нанесли 27 ударов по военным объектам ВСУ

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России за неделю нанесли 27 ударов высокоточным оружием и БПЛА по аэродромной инфраструктуре ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ. Также атаке подверглись места хранения артиллерийских боевых припасов и военной техники.

В период с 25 ноября по 2 декабря 2023 года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения, военной техники и базам горючего, — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что также удары наносились по пунктам размещения подразделений украинских войск. Все назначенные цели были уничтожены.

В Минобороны РФ также сообщали, что за прошедшую неделю на Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили свыше 880 человек. Кроме того, подразделения ВС России поразили шесть боевых бронированных машин, 20 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Группировки подразделения «Восток» отразили три атаки украинской армии.

Ранее появилось видео работы российских военных у Берестового. На кадрах видно, как бойцы 123-й бригады используют артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты во время боев на фланге Артемовска для уничтожения личного состава и позиций ВСУ.