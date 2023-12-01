Опубликовано видео уничтожения пехоты и позиций ВСУ у Берестового

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения личного состава и позиций Вооруженных сил Украины у Берестового. Бойцы 123-й бригады используют артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты во время боев на фланге Артемовска.

Отмечается, что в ходе огневого поражения позиций ВСУ потери противника составили 13 человек. На кадрах видно, как сбрасываются снаряды на позиции украинской армии.

Ранее в районе поселка Хромово близ Артемовска военнослужащие ВС России обнаружили поля с большим количеством убитых украинских солдат. По словам обозревателя Алексея Хомякова, в ходе «кровавой бани» украинские военные ударились в бегство, бросив тела своих товарищей.

Сообщается, что Вооруженные силы Украины находились под постоянным огнем российских войск и не смогли провести эвакуацию, некоторые убитые солдаты пролежали на земле несколько недель. Из-за мощного давления российских военных противник был вынужден в спешке покидать свои позиции и отходить западнее, не задумываясь о спасении раненых сослуживцев или эвакуации тел убитых.

До этого канал «Военкоры Русской Весны» писал, что армия РФ продолжает выбивать ВСУ с флангов Артемовска после взятия населенного пункта Хромово. Канал 30 ноября писал, что наступательные операции продолжаются на северном и южном флангах города. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.