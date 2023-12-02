Бои за Авдеевку, Марьинку 2 декабря: последние новости, сводка военкоров «Два майора»: несколько домов в Марьинке остаются под контролем ВСУ

Фото: МО РФ

Российская армия атаковала позиции ВСУ к западу от Авдеевки, передает WarGonzo. Что там сейчас происходит, удалось ли ВС РФ взять под контроль Марьинку, о чем пишут военкоры?

Ситуация у Авдеевки 2 декабря 2023 года

«ВС РФ при поддержке средств дальнего поражения атаковали у Первомайского, Северного (населкнный пункт к западу от Авдеевки) и у Степного (не путать с одноимкнными населкнными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях). На последнем из перечисленных участков есть тактическое продвижение за железнодорожной веткой по фронту», — передает WarGonzo.

«Рыбарь» пишет, что на Авдеевском участке российские войска продолжают продавливать оборону ВСУ вокруг Авдеевского укрепрайона.

«На северном фланге основные бои идут в районе железнодорожной ветки у Степового, где на днях украинские силы контратаковали и вытеснили ВС РФ с окраин села. Однако после нескольких ударов по ним, отошли на исходные позиции.Также бои продолжаются у Авдеевского коксохимического завода, где пока что основные усилия ВС РФ сосредоточены на огневом поражении мощного опорного пункта во избежание жертв среди личного состава. Также бойцы российской Армии успешно продвинулись к югу от Новокалиново, заняв опорные пункты вдоль водоема. Продвинувшись через ж/д полотно, положение ВС РФ существенно улучшилось в контексте наступления на Новокалиново», — сообщил источник.

По информации авторов канала, на западе от Авдеевки штурмовые отряды ВС РФ при поддержке артиллерии и авиации заняли важные позиции на холмах к востоку от Северного.

«Аналогично удалось овладеть опорными пунктами к западу, что ухудшает положение противника не только в Северном, но и на юге в Первомайском. Там в результате успешного рывка ВС РФ продвинулись вдоль водоема. При этом ВСУ на этом участке оказывают меньшее сопротивление, чем раньше. Потери в живой силе и успехи ВС РФ влияют на моральное состояние ВСУ, что упрощает штурм рубежей. И на текущий момент основную проблему создают мины, которыми усеяны поля вокруг населенных пунктов», — добавил источник.

«Два майора» рассказали, что на Авдеевском направлении ВС России продвигаются на участке Водяное — Опытное в направлении населенного пункта Северное.

«Во взятой промзоне наши войска закрепляются и разминируют местность», — передает источник.

Readovka рассказала, что на Авдеевском участке бойцы ВС РФ продвинулись к югу от Новокалиново.

«Продолжаются бои в районе железной дороги у Степного и у коксохимического завода. Кроме того, есть успехи к востоку от Северного», — отметили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО Украины

Ситуация у Марьинки 2 декабря 2023 года

«На Донецком фронте российские войска серьезно продвинулись в Марьинке. Большая часть остатков этого города фактически за ними. Украинское командование, видимо, уже не считает удержание там позиций приоритетным. С оперативной точки зрения это для ВСУ проблема. На этом она не закончилась. Укрепрайон в Победе уже будет сложно держать», — пишет WarGonzo.

«Два майора» передают, что несколько домов в Марьинке остаются под контролем ВСУ.

«Вчера приходили новости о взятии Марьинки нашими войсками на Донецком направлении, по Сети разошлись кадры флагов России и Победы над городом. Тем не менее, несколько домов остаются под контролем ВСУ», — отметил источник.

«Рыбарь» обратил внимание, что вчера самым громким событием дня стало большое количество публикаций о взятии Марьинки на Донецком направлении.

«На деле ВС РФ заняли несколько улиц в юго-западной части города и установили флаг на одном из крайних домов. Говорить же о полном взятии населенного пункта пока преждевременно, хотя ситуация развивается в этом направлении все сильнее, — ВСУ все еще удерживают позиции в северо-западной части города», — подчеркнули авторы канала.

«Военная хроника» рассказала, что 95% территории Марьинки и ключевые здания — под контролем ВС РФ.

«ВСУ контролируют 0,33 кв. км в районе выезда на Георгиевку со стороны ул. Карла Маркса и Каштановой. За ВС РФ — 4 кв. км, то есть практически вся Марьинка. На выезде из Марьинки, в районе кольца на трассу О-0510, расположен опорник ВСУ, который также придется зачищать, но на нем, судя по предварительной информации, не так много сил. Теперь ВСУ предстоит укрепляться по новым рубежам за марьинской плотиной и дальше на запад, на Георгиевку, в 2,5 км от последних позиций. Судя по всему, ВСУ в этом районе из-за активности ВС РФ в значительной степени раздергали оборону и сожгли впустую часть резервов, что неизбежно скажется на дальнейших действиях», — добавил источник.

«НгП раZVедка» отметила, что сообщения о взятии под контроль ВС РФ Марьинки дошли до западной прессы.

«Как и ранее — все эти сообщения носят преждевременный характер, наши войска действительно продавили оборону врага на юго-западных окраинах Марьинки, но на северо-западных окраинах до 5% территории населенного пункта находится все еще под контролем противника. Не следует бежать впереди паровоза, все идет так, как должно идти», — объяснили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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