«Он профессионал»: в США нашли Зеленскому новую работу после провала ВСУ Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: США нашли Зеленскому работу в юмористическом шоу

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

США уже нашли работу для президента Украины Владимира Зеленского после поражения ВСУ, сообщил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его мнению, украинскому лидеру предложили место в комедийном шоу.

Эксперт, вспомнив о недавней поездке директора ЦРУ Уильяма Бернса на Украину, порассуждал об истинных причинах этого визита. Не исключено, что Бернс решил помочь Зеленскому на профессиональном поприще, заявил Макговерн.

Он (Бернс. — NEWS.ru) понимает, что Зеленский профессионал, но в другой области, и привез тому предложение о работе в Saturday Night Live (американское комедийное шоу. — NEWS.ru), — пошутил экс-аналитик ЦРУ.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский может попытаться покинуть страну после провала ВСУ. По словам военного, Вашингтон не захочет признавать свою неправоту в отношении ситуации на Украине и попытается переложить ответственность на Киев, в результате чего украинскому лидеру придется спасаться бегством.

До этого военный корреспондент Александр Коц написал, что Зеленский не собирается отказываться от власти добровольно. Таким образом он прокомментировал заявление Верховной рады о том, что там считают несвоевременным проведение в стране ни парламентских, ни президентских выборов до отмены военного положения. Западу это не понравится, резюмировал аналитик.