В Раде рассказали, без чего ВСУ не могут противостоять ВС России Депутат Рады Пидласа: ВСУ не могут противостоять ВС России без помощи США

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ВСУ не могут противостоять ВС России без помощи США, заявила агентству BRProud депутат Верховной рады Роксолана Пидласа. Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что администрации Соединенных Штатов будет крайне трудно обеспечить необходимую Украине военную поддержку без одобрения Конгрессом США дополнительных ассигнований.

Я говорю вам, и это исходит из глубины моего сердца, что Украина не сможет выиграть эту войну без США, — сказала Пидласа.

Ранее американские аналитики заявили, что помощь США Украине замедлится вне зависимости от того, кто будет у власти в Белом доме. Европейские лидеры ведут себя так, будто «щедрый» президент Джо Байден всегда будет у власти, однако если главой государства изберут экс-хозяина Белого дома Дональда Трампа, то Вашингтон может внезапно прекратить поставки оружия Киеву, отметили эксперты.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявлял, что Конгресс США сможет одобрить выделение финансирования Израилю и Украине до конца 2023 года. Республиканец от штата Луизиана сказал, что оказание помощи еврейскому государству является ключевым приоритетом для Вашингтона, однако Украина — еще один приоритет, подчеркнул Джонсон.