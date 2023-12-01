В США заявили, что помощь Украине замедлится в любом случае Economist: помощь США Украине замедлится вне зависимости от имени президента

Фото: МО Украины

Помощь США Украине замедлится вне зависимости от того, кто будет у власти в Белом доме, сообщает Economist. По информации журнала, европейские лидеры ведут себя так, будто «щедрый» президент Джо Байден всегда будет у власти, однако, если главой государства изберут экс-хозяина Белого дома Дональда Трампа, Вашингтон может внезапно прекратить поставки оружия Киеву.

Европе нужно готовиться к этой мрачной возможности и тому, что американская помощь замедлится, кто бы ни был в Белом доме, — говорится в сообщении.

Ранее Трамп заявил, что смог бы предотвратить конфликт на Украине с помощью стоимости нефти. В ходе выступления на митинге в Мичигане перед своими сторонниками американский политик отметил, что цены на нефть были бы такими низкими, что Россия «не могла бы себе это позволить». Он уточнил, что цена за один баррель составляла бы $40. При этом Трамп подчеркнул, что Киев вообще мог избежать конфликта, если бы пошел на территориальные уступки до начала боевых действий.

Политолог Дмитрий Леви высказал мнение, что поддержка Украины со стороны США в 2024 году, вероятнее всего, сократится. Он добавил, что в связи с этим Киев будет возлагать большие надежды на Европу, однако ее ресурсы также не безграничны.