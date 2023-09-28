Трамп рассказал, как предотвратил бы конфликт на Украине Трамп: предотвратить конфликт на Украине можно было бы низкими ценами на нефть

Фото: White House/Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что смог бы предотвратить конфликт на Украине с помощью низкой стоимости нефти. Цена за один баррель составляла бы $40, сказал американский политик в ходе выступления на митинге в Мичигане перед своими сторонниками, передает ТАСС.

Цены на нефть были бы такими низкими, что [Россия] не могла бы себе это позволить. Цена бы равнялась $40 за баррель, — сказал Трамп.

Недавно Дональд Трамп заявил, что Украина все реже фигурирует в западных лентах новостей и это указывает на скорое поражение ВСУ. Киев вообще мог избежать конфликта, если бы пошел на территориальные уступки до начала боевых действий. Как уточнил миллиардер, он подразумевает Крым и другие регионы, которые теперь вошли в состав России. При этом Трамп подчеркнул, что смог бы договориться о справедливом мире, переговорив и с российским лидером Владимиром Путиным, и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Трамп также заявлял, что Соединенные Штаты переживают серьезный кризис, причиной которого стала «массовая истерия» вокруг избирательной кампании 2016 года. По словам экс-президента, попытка обвинить его в связях с Москвой стала причиной прокси-войны между США и Россией.