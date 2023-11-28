В палате представителей раскрыли судьбу пакета военной помощи Украине Джонсон: палата представителей может одобрить помощь США Киеву в декабре

Фото: U.S. Transportation Command photo by Oz Suguitan

Конгресс США сможет одобрить выделение финансирования Израилю и Украине до конца 2023 года, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон, чье выступление транслировала телекомпания NBC. Республиканец от штата Луизиана сказал, что оказание помощи Израилю является ключевым приоритетом для Вашингтона.

Израиль является главным приоритетом для Соединенных Штатов, и поддержка нашего союзника там имеет решающее значение. Украина — это еще один приоритет, — подчеркнул Джонсон.

Он добавил, что в конгрессе считают важной дополнительную помощь Украине. Однако этот вопрос, по его мнению, надо рассматривать в одном пакете с ужесточением контроля за южной границей США.

Лидер демократического большинства в сенате конгресса Чак Шумер ранее сообщил, что запрос администрации президента США Джо Байдена на выделение финансирования для оказания помощи Украине и Израилю будет рассмотрен 4 декабря. По его заявлению, рассмотрение данного вопроса является «одной из важнейших задач, которую необходимо решить» членам конгресса.

Ранее сенатор-демократ конгресса США Крис Мерфи, представляющий Коннектикут, выразил сомнение в том, что Вооруженные силы Украины продержатся до февраля 2024 года без помощи со стороны Штатов. По его мнению, боеприпасов украинским военным хватит на считанные недели.