В США усомнились в способности ВСУ продержаться без их помощи Сенатор Мерфи: ВСУ могут не продержаться до февраля 2024 года без помощи США

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Сенатор-демократ Конгресса США Крис Мерфи, представляющий Коннектикут, в интервью газете Politico выразил сомнение в том, что Вооруженные силы Украины продержатся до февраля 2024 года без помощи со стороны Штатов. По его мнению, боеприпасов украинским военным хватит на считанные недели.

Я не уверен, что Украина сможет продержаться до февраля 2024 года. Я считаю, что в ближайшие несколько недель у них начнут заканчиваться боеприпасы, — сказал Мерфи.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что средства в бюджете CША на оказание помощи Киеву почти закончились. По его словам, отсутствие дальнейшей крупной помощи со стороны Вашингтона окажет пагубное воздействие на обороноспособность Украины.

Первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс заявляла о том, что американское правительство столкнется с рядом трудностей при оказании помощи Украине, если конгресс не выделит дополнительные средства. По ее словам, без увеличения бюджетных расходов администрация страны не сможет позволить себе поддерживать поставки военной техники на прежнем уровне.